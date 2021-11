Marktaustritt droht weiterhin : Abellio macht Verkehrsverbünden in NRW neues Angebot

Hagen Es steht nicht gut um die Bahnfirma Abellio Rail – im Februar könnte sie Geschichte sein. 21 Millionen Zugkilometer pro Jahr müssten dann von anderen Firmen gefahren werden, ein Sechstel des NRW-Nahverkehrs. Ein dramatischer Verhandlungsmarathon steht nun vor dem Abschluss.

In dem Streit mit Verkehrsverbünden versucht das kriselnde Regionalbahnunternehmen Abellio Rail in letzter Sekunde, sein Ende abzuwenden und wichtige Linien in NRW weiter betreiben zu können. Man werde bis Mitternacht fristgerecht ein neues Angebot zu Verlustübernahmen und Barauszahlungen übermitteln, teilte Abellio am Freitag mit. Fraglich ist, ob die Aufgabenträger - also die Verkehrsverbünde wie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) - das Angebot akzeptieren. Tun sie das nicht, stünde das Aus der Abellio Rail GmbH mit ihren 1060 Beschäftigten so gut wie sicher fest. Dann müssten andere Bahnfirmen die Strecken über Notvergaben übernehmen.