Fünf Kilometer langer Abschnitt Neue A40-Sperrung zwischen Dortmund und Bochum über Pfingsten

Die Maßnahme sei notwendig, um auf dem etwa fünf Kilometer langen Abschnitt lärmmindernden Asphalt aufzutragen, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH am Donnerstag (16. Mai) . In Gegenrichtung war der Fahrbahnbelag bereits an dem langen Wochenende ab Christi Himmelfahrt ausgetauscht worden.