Schwierige Übergangsphase : Was das Abellio-Aus für den Nahverkehr in NRW bedeutet

Was das Abellio-Aus für den Nahverkehr in NRW bedeutet

Düsseldorf Die Nummer Zwei im NRW-Schienenverkehr ist in weniger als zwei Monaten weg vom Markt. Mehrere Unternehmen sollen die Linien übernehmen. Das dürfte keinesfalls reibungslos laufen — wie stark wird das „Ruckeln“ für Tausende Bahnreisende und Pendler?

An Fahrkartenautomaten des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr sind die Abellio-Logos schon abgekratzt und überklebt - noch gut sieben Wochen, dann scheidet der bisher zweitgrößte Schienen-Nahverkehrsanbieter in NRW mit wichtigen S-Bahn-Verbindungen und landesweit zentralen Linien wie dem RE 1 (Aachen-Hamm) und RE 11 (Düsseldorf-Kassel) aus.

Mehrere andere Unternehmen sollen zum 1. Februar die Linien und die 1080 Beschäftigten des in Finanznot geratenen Unternehmens im Zuge von „Notvergaben“ übernehmen - mit neuen Verträgen, teils neuen Arbeitsorten und einem erheblichen Zeitdruck im Übergang. „Das wird nicht reibungslos laufen. Wir befürchten Zugausfälle“, sagt der NRW-Chef des Fahrgastverbandes Pro Bahn Andreas Schröder.

Pessimisten erwarten in der Umstellungsphase ein wochenlanges Chaos für Pendler und Bahnreisende mitten im Winter. Der SPD-Landtagsabgeordnete Carsten Löcker sprach vor kurzem im Landtag von einem drohenden „Super-GAU im Regionalbahnverkehr“.

Am Donnerstag (9. Dezember) entscheidet der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) als am stärksten betroffener Verbund, welche Bahnunternehmen in der Notvergabe welche Linie bekommen, bis zum 14. Dezember folgen die Gremien der beiden anderen Verbünde Nahverkehr Rheinland GmbH (NVR) und Nahverkehr Westfalen Lippe (NWL). Danach bleiben gerade noch sechs Wochen für die Umsetzung.