Streik im öffentlichen Dienst Müssen Rheinbahn-Kunden auch beim Streik zur Arbeit?

Diesen Donnerstag und Freitag erreicht der Tarifstreit den Nahverkehr in der Region. Bestreikt wird an den zwei Tagen auch die Düsseldorfer Rheinbahn (ab Donnerstag, 3 Uhr, für 48 Stunden) mit ihren Stadtbahn- und Buslinien, deren Streckennetz weit über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus nach Mettmann, Meerbusch, Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen reichen. Ein Streik, der also stark die Pendler aus dem Umland trifft. Auch in Dortmund, Wuppertal, Solingen und Remscheid soll gestreikt werden.