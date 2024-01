Streikbeginn der Lokführer Keine Einigung in Sicht – Bahn lehnt GDL-Vorschlag ab

Über das Angebot, das unter anderem eine schrittweise Arbeitszeitverkürzung umfasse, müsse aber weiter verhandelt werden. In dem Angebot hat die GDL ihre Tarifforderungen erneuert und manche konkretisiert. „Die Vorschläge orientieren sich an den Tarifabschlüssen, die wir in den vergangenen Wochen mit unseren Tarifpartnern erzielen konnten“, heißt es in dem Schreiben, das die GDL am Mittwoch veröffentlicht hat. So wird etwa ein konkreter Zeitplan für die geforderte Reduzierung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden ohne finanzielle Einbußen bis 2028 vorgeschlagen. Es ist die Kernforderung der Gewerkschaft und der Knackpunkt im Tarifkonflikt.