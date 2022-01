Reinigungsarbeiten : Lkw verliert Diesel aus kaputtem Tank – A46 bei Wuppertal gesperrt

Wuppertal Ein Lastwagen hat in der Nacht zu Mittwoch größere Mengen Diesel verloren. Die Autobahn 46 ist zwischen Wuppertal-Cronenberg und -Varresbeck seit 1 Uhr morgens gesperrt, die Reinigungsarbeiten dauern noch an.

Nachdem ein Lastwagen über eine Strecke von mehr als zwei Kilometern größere Mengen Diesel verloren hat, ist die A46 bei Wuppertal in Fahrtrichtung Brilon seit der Nacht gesperrt. Bei dem Lkw sei aus noch unklaren Gründen kurz nach Mitternacht ein Kraftstofftank gerissen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Die aufwendigen Reinigungsarbeiten dauerten noch an. Die Strecke ist seit etwa 1 Uhr in der Nacht zwischen Wuppertal-Cronenberg und -Varresbeck gesperrt.