Neubau bis 2025 : Lkw-Schranke vor A43-Brücke bei Recklinghausen jetzt in Betrieb

Lkw-Schranke vor A43-Brücke bei Recklinghausen jetzt in Betrieb

Ein Transporter nähert sich der neuen Schrankenanlage an der 43 in Fahrtrichtung Wuppertal. Foto: dpa/Dieter Menne

Recklinghausen Die A43-Brücke über den Rhein-Herne-Kanal bei Recklinghausen ist marode und muss erneuert werden. Schon seit April gilt auf dem Abschnitt ein Fahrverbot für Lastwagen, das aber oft missachtet wurde. Jetzt stoppt eine Lkw-Schranke Fahrzeuge über 3,5 Tonnen.

Auf der Autobahn 43 bei Recklinghausen ist am Montag eine automatische Wiege- und Schrankenanlage in Betrieb gegangen. Sie soll verhindern, dass Lastwagen mit mehr als 3,5 Tonnen trotz des seit April bestehenden Verbotes die marode Emschertalbrücke befahren.

Die Lkw-Schranke stoppt zu schwere Lastwagen. Die Fahrzeuge werden von der Autobahn abgeleitet, die Fahrer bekommen ein Bußgeld, wie ein Sprecher der Autobahn-Verwaltung am Montag sagte. Die Sperre wurde zunächst in Richtung Wuppertal eingerichtet, im Januar folge eine weitere Sperre in Gegenrichtung.