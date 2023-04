Bauarbeiten A59 bei Leverkusen am Wochenende gesperrt

Wegen Bauarbeiten im Kreuz Leverkusen-West wird die Autobahn 59 an diesem Wochenende zwischen dem Autobahnkreuz und dem Übergang zum Westring in Leverkusen in beiden Richtungen gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitagabend um 20.00 Uhr und soll bis Montagmorgen um 5.00 Uhr dauern, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.