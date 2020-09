Pendler brauchen Geduld : Bauarbeiten auf A1 verzögern sich – langer Stau Richtung Köln

Köln Pendler in Richtung Köln müssen am Montagmorgen Verzögerungen in Kauf nehmen. Die Fahrbahnsanierung auf der Autobahn 1 zwischen Burscheid und dem Autobahnkreuz Leverkusen verzögert sich in den Vormittag.

Das teilte der zuständige Landesbetrieb Straßen.NRW mit. Der Streckenabschnitt blieb daher zunächst gesperrt. Laut WDR-Staumelder gab es gegen 8.30 Uhr Verzögerungen von rund einer Stunde. Ab Wermelskirchen staute es sich auf einer Länge von sieben Kilometern.

Nach Angaben von Straßen.NRW werde Autofahrern dringend empfohlen, nicht erst in Burscheid von der A1 abzufahren. Stattdessen sei eine großräumige Umleitung ab dem Kreuz Wuppertal-Nord über die A46 und die A3 eingerichtet worden.

Bei der Baustelle handelte es sich um das dritte von vier Sperrwochenenden auf der A1. Von Freitag, 3. Oktober, um 22 Uhr bis Montag, 5. Oktober, um 5 Uhr wird der Streckenabschnitt nochmal gesperrt.

(hebu/dpa)