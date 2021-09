Ab dem 13. September : ÖPNV-Abonnenten fahren deutschlandweit zwei Wochen kostenlos

Gelsenkirchen Die Verkehrsverbünde wollen sich bei ihren Abonnentinnen und Abonnenten bedanken und schenken ihnen zwei Wochen Freifahrt im deutschen Nahverkehr. Für den Fernverkehr gibt es die Probe-Bahncard 25 günstiger.

Freie Fahrt im Nahverkehr: ÖPNV-Abonnenten können vom 13. September an zwei Wochen lang deutschlandweit fast den gesamten Nahverkehr kostenlos nutzen. Die Abo-Kunden müssen sich für das einmalige Upgrade lediglich online registrieren, wie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) am Montag in Gelsenkirchen mitteilte. In Nordrhein-Westfalen beteiligen sich laut einer Übersicht des VRR alle Verkehrsverbünde an der Aktion, die am 26. September endet.