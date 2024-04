Kölner Ring Dreieck Heumar – am Wochenende A3 Richtung Frankfurt gesperrt

Wegen Arbeiten am Autobahn-Dreieck Heumar auf dem Kölner Ring steht dort am Wochenende eine Teilsperrung der Autobahn 3 in Richtung Frankfurt an. An dem Autobahn-Knotenpunkt im Südosten von Köln werde dann die Zufahrt in Richtung Frankfurt einseitig gesperrt, teilte die Deges, die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, am Dienstag (16. April) in Düsseldorf mit.