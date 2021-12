Für Bus und Bahn : Einer für alle - Eezy-Tarif soll Ticketkauf in NRW erleichtern

Köln Kein lästiges Anstehen, keine Bargeldsuche, keine Tarifkenntnisse: Der neue Handy-Tarif „eezy.nrw“ soll den Ticket-Kauf für den Nahverkehr in NRW vereinfachen. Alles was man dafür braucht, ist eine App.

Quer durchs Land per Klick mit Bus und Bahn: Der neue Handytarif „eezy.nrw“ soll ab sofort den Ticket-Kauf für Busse und Bahnen in Nordrhein-Westfalen vereinfachen. „Tippen, einsteigen, losfahren, fertig“, sagte Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) am Mittwoch in Köln bei der Vorstellung des Nahverkehrs-Tarifs „eezy.nrw“.