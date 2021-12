In unter vier Stunden : ICE fährt jetzt nonstop von Köln nach Berlin

In unter vier Stunden

Köln/Düsseldorf Der Fahrplan der Bahn bringt neue Verbindungen ab Köln, unter anderem eine schnelle Nonstop-ICE-Verbindung in die Hauptstadt. Damit will die Bahn den Flügen Konkurrenz machen.

Mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am Sonntag bekommt Nordrhein-Westfalen eine neue schnelle Verbindung nach Berlin. Ab Bonn und Köln fahren dann drei Mal täglich in beide Richtungen ICE-Züge ohne Zwischenhalt nach Berlin. Mit dem Angebot will die Bahn dem Flugverkehr Konkurrenz machen. Denn im innerdeutschen Flugverkehr ist die Strecke zwischen Köln/Bonn und Berlin eine der meistgenutzten. Die ICE-Sprinter ergänzen das bestehende Angebot auf die Strecke.