Nach Lkw-Auffahrunfall A1 zwischen Kamen und Unna bis Dienstag gesperrt

An dem Unfall gegen 9.00 Uhr waren drei Lkw beteiligt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der 59 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges den zäh fließenden Verkehr an einem Stauende. Er fuhr auf den Sattelzug vor ihm auf, dieser wurde auf einen leeren Tanklastzug aufgeschoben. Alle Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls ineinander verkeilt. Auf dem mittleren Sattelzug befand sich zudem eine 20-Tonnen-Walze.