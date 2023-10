Ende der Herbstferien Situation an Flughäfen und auf Straßen in NRW entspannt

Sehr entspannt stellte sich auch die Lage auf Nordrhein-Westfalens Autobahnen dar: Am frühen Samstagnachmittag lag das Stauaufkommen in NRW in der Spitze bei insgesamt rund 50 Kilometern. Engpässe gab es vor allem an der Großbaustelle auf der A3 am Kreuz Duisburg-Kaiserberg und an der Sperrung der A45 bei Lüdenscheid. Zudem war die A3 zwischen Neustadt/Wied und Bad Honnef nach einem Unfall gesperrt. Der ADAC-Nordrhein hatte laut einer Auswertung allein zum Ferienstart am Freitag, 29. September, 642 Staus mit einer Länge von insgesamt 1408 Kilometern gezählt.