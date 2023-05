„Da geht gar nichts“ Schon wieder Probleme – Diebe legen Bochumer Hauptbahnhof lahm

Erst am vergangenen Dienstag hatte eine Manipulation eines Bahnstellwerks in Bochum massive Behinderungen im Regional- und Fernverkehr ausgelöst. Der Bochumer Hauptbahnhof konnte nicht angefahren werden, mehrere Hundert Zugverbindungen fielen aus. Nach Angaben der Bundespolizei hatten Täter in der Nähe der S-Bahn-Station Ehrenfeld offenbar Kupferkabel stehlen wollen und dabei auch Glasfaserkabel durchtrennt.