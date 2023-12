24 Stunden Stillstand Was Bahnreisende zum Streik wissen müssen

Einschränkungen werden schon vor 22 Uhr erwartet, auch weil die Bahn manche Züge streicht oder nur einen Teil der Strecke fahren lässt, damit diese am Ende des Streiks an dem Ort stehen, von dem aus sie wieder am Samstag losfahren müssen. Reisende müssen sich also online oder per Navigator-App informieren, welche Züge wirklich fahren. „Ja, wird es so sein, dass schon früher Züge rausgenommen werden wie beim letzten Mal“, erklärt ein Sprecher der Deutschen Bahn in NRW. Im Reservierungssystem sei größtenteils um 10 Uhr morgens schon aktualisiert gewesen, welche Züge wirklich fahren und welche nicht.