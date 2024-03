Bahnstreik Welche Bahnen in NRW ausfallen und welche fahren

Verlässlich sei das Angebot während des GDL-Ausstandes aber nicht, so eine Sprecherin der Eurobahn. Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) habe auch Beschäftigte aus den Bereichen der Infrastruktur zum Streik aufgerufen. „Sollten beispielsweise in den Stellwerken Kollegen fehlen, kann das auch den Betrieb anderer Unternehmen beeinflussen“, so die Eurobahn-Sprecherin. Das beträfe dann die anderen in NRW aktiven Bahnunternehmen gleichermaßen.