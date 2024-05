Start ins Pfingstwochenende Bis zu 450 Kilometer Stau auf NRW-Autobahnen am Freitagnachmittag

Die wenigsten Staus erwartet der ADAC in den kommenden Tagen am Pfingstsonntag. Am Samstag könne es in NRW vormittags noch etwas voller werden. Der Pfingstmontag verlief laut ADAC Verkehrsdatenbank im vergangenen Jahr eher unauffällig. Bereits am Mittwoch vor dem Feiertag Christi Himmelfahrt hatte es in diesem Jahr in der Spitze insgesamt mehr als 400 Kilometer Stau auf den Autobahnen im bevölkerungsreichsten Bundesland gegeben. Erfahrungsgemäß sind unmittelbar vor einem langen Wochenende bereits viele Kurzurlauber am Nachmittag unterwegs, während auch viele Berufspendler nach Hause fahren.