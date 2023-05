Regional- und Fernverkehr fallen aus So hart trifft der EVG-Warnstreik Bahnfahrer in NRW

Pendlerinnen und Pendler in NRW müssen sich auf Einschränkungen einstellen, weil ein sehr großer Teil der S-Bahnen und Regionalzüge von der DB betrieben werden. Eine Ausnahme bildet die Eurobahn: Bei ihrem dritten Warnstreikaufruf hatte die Gewerkschaft die Beschäftigten des Konzerns ausgelassen. Die Eurobahn verhandelt gerade nämlich noch mit der EVG, hatte ihr jüngst ein Angebot vorgelegt. 4,2 Prozent mehr Lohn plus 160 Euro brutto bei einer Laufzeit von 24 Monaten, habe sie laut der Gewerkschaft vorgeschlagen. „Wir konnten in unseren Tarifverhandlungen mit der EVG wesentliche Fortschritte erzielen“, schrieb eine Eurobahn-Sprecherin auf Anfrage. Die Zahlen, die die EVG genannt hatte, wollte sie weder bestätigen noch dementieren. Der Gewerkschaft jedenfalls sei das Ganze noch zu wenig, aber sie erkenne darin den Willen, etwas in der Entgeltstruktur zu verändern, sagte ein EVG-Sprecher unserer Redaktion. Sie selbst fordert zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro brutto mehr pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.