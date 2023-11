Neue Strecken, alte Waggons Europas Nachtzüge rollen nur langsam an

Es ist ein regnerischer Tag in Berlin, als am frühen Morgen ein Zug aus Brüssel in den Hauptbahnhof einfährt. Sarah und Sonia steigen aus und fühlen sich ausgeruht. Sie haben in Europas neuestem Nachtzug geschlafen und sind nun in der Hauptstadt angekommen – mit einer Stunde Verspätung. „Wenn man auf die Betten schaut, sehen die nicht gerade wie die bequemsten aus“, sagt Sarah, eine Hebammenstudentin aus Belgien. Doch die beiden Freundinnen fühlen sich bereit für ein Wochenende voller Sightseeing und setzen ihre Rucksäcke auf.