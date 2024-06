ÖPNV zur Fußball-Europameisterschaft Bahn und Verkehrsverbünde verstärken Angebot und Personal zur EM

Für die Sicherheit wird die Zahl der Sicherheitsteams an den Bahnhöfen während der EM erhöht. An Spieltagen seien 60 Sicherheitskräfte verteilt auf 15 Viererteams unterwegs, um Kundenbetreuer und Bundespolizei zu unterstützen, teilte das Verkehrsministerium mit. Daneben begleiten in NRW bis zu 450 Freiwillige, die in Schulungen vorbereitet wurden, in Bussen und Bahnen Fans und Fahrgäste. Die DB stockt ihren Pool an Sicherheitskräften an Bahnhöfen und in Zügen nach eigenen Angaben zusätzlich um rund 20 Prozent auf.