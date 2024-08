Bauarbeiten am Autobahnkreuz Kaiserberg Bahnstrecken im Ruhrgebiet demnächst wieder frei

Nach knapp zwei Wochen mit erheblichen Einschränkungen soll der Bahnverkehr rund um den wichtigen Knotenpunkt Duisburg von Freitagabend an (2. August, 21.00 Uhr) wieder planmäßig fließen. Das kündigten Sprecher der Deutschen Bahn in NRW und der Autobahngesellschaft an.