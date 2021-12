A45-Sperrung : Massiver Umleitungsverkehr – Lüdenscheids Bürgermeister fordert Entlastung

Lüdenscheid Die A45 gehört zu den vielbefahrenen Autobahnen in NRW. Plötzlich geht bei Lüdenscheid nichts mehr, weil eine große Brücke unter der enormen Belastung gelitten hat. Der Verkehr rollt nun zum großen Teil durch Lüdenscheid. Das hat für Stadt und Region massive Folgen.

Die Sperrung der A45-Brücke, über die täglich 65 000 Fahrzeuge gerollt sind, betreffe Anwohner, Pendler und die Wirtschaft. „Wir sind eine Stadt, die nach wie vor sehr viele Menschen hat, die im produzierenden Gewerbe arbeiten. Das heißt, wir haben auch sehr viele Pendlerinnen und Pendler, die eben nach Lüdenscheid hineinkommen zum arbeiten, dann aber auch wieder raus müssen“, erklärte der Bürgermeister. „Wir haben auch ganz konkret Menschen, die an den Umleitungsstraßen leben und wohnen. Und für die hat das jetzt dramatische Auswirkungen auf ihre Lebensqualität, beispielsweise was die Nachruhe angeht, die Abgase angeht und vieles, vieles mehr.“

Die Autobahnsperrung habe einen Rattenschwanz an Problemen für wichtige Fahrten innerhalb der Stadt nach sich gezogen - wie die Besetzung der Feuerwehrgerätehäuser, Krankenwagenfahrten und die Müllabfuhr. Vom Treffen am Montag mit Vertretern von Land und Bund in Lüdenscheid zur Verkehrssituation erwarte er klare Signale, wie die Situation verbessert werden könne. Wagemeyer forderte etwa, dass andere Baustellen in und um Lüdenscheid schneller abgearbeitet werden. „Das ist sicherlich ein Hebel, wo man ansetzen kann“, nannte er als Beispiel. Der Neubau der Autobahnbrücke müsse schneller als bisher üblich erfolgen. Acht bis zehn Jahre seien für die Stadt Lüdenscheid und für die Menschen, die hier leben, keine Perspektive.