„Nicht tolerierbar“ Das sind die acht schlechtesten Bahnhöfe im VRR-Gebiet

Bezüglich der reinen Aufenthaltsqualität an den SPNV-Stationen sind aber aktuell 58 Prozent der Standorte in einem „verbesserungswürdigen oder unzureichendem Zustand“, im Jahr davor waren es nur 56 Prozent. Dort fiel unter anderem auf, dass zu wenig geputzt wird, dass Bänke beschädigt sind, dass Müll herumliegt oder Aufzüge lahmgelegt sind. An 19 Stationen wird die Aufenthaltsqualität ganz mies bewertet. Das sind, abgesehen von Haan, alle acht Gesamtverlierer sowie unter anderem Rath-Mitte in Düsseldorf, Viersen, Moers oder auch Solingen-Mitte.