Stau-Entwicklung ADAC zieht erste Zwischenbilanz für Deutschlandticket in NRW

Das Deutschlandticket kann bundesweit im Nah- und Regionalverkehr in der 2. Klasse genutzt werden. Das sind Busse, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen, S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpress-Züge. Fahrten im Fernverkehr, also etwa ICE-, IC- und EC-Züge, sind ausgeschlossen. Bei dem Deutschlandticket handelt es sich um ein monatlich kündbares Abonnement. Es kostet in der Regel 49 Euro pro Monat.