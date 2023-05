Erster Tag Ruhiger Start für Deutschlandticket in Nordrhein-Westfalen

Das Deutschlandticket ist zum Start am Montag in Nordrhein-Westfalen zunächst verhalten genutzt worden. Mehrere Verkehrsbetriebe berichteten, es sei wegen des Feiertags erwartungsgemäß nicht zu einem Ansturm auf Busse und Bahnen gekommen. „Wir hatten einen ruhigen Start, denn der komplette Schüler- und Berufsverkehr fehlt“, sagte ein Sprecher der Verkehrsbetriebe DSW21 in Dortmund. Es seien einige Ausflügler mit dem neuen Abo unterwegs.