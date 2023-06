Einschränkungen in NRW Wo bei der Bahn in den Sommerferien gebaut wird

Die Sommerferien stehen kurz bevor und somit beginnt für viele Menschen eine Zeit, in der sie verreisen – möglicherweise auch mit der Bahn. Das ist dank des Deutschlandtickets einfacher geworden, da Reisende zu günstigen Konditionen mit dem Nah- und Regionalverkehr durch die Republik fahren können. Allerdings ist die Sommerferienzeit auch immer Bauzeit bei der Bahn – so auch in diesem Jahr. Auf der Strecke des RRX zwischen Langenfeld und Leverkusen gehen die Bauarbeiten in die finale Phase, in Köln wird ein Stellwerk erneuert und zwischen Düsseldorf und Köln gibt es Sperrungen auf der Schiene. Dies betrifft vor allem den Regionalverkehr: