Defekte Oberleitung : ICE vor Siegburg liegengeblieben – 250 Fahrgäste werden evakuiert

Siegburg/Bonn Für 250 Passagiere endete die Fahrt mit dem ICE am Freitag wenige hundert Meter vor Siegburg. Wegen einer Oberleitungsstörung blieb der Zug liegen, alle Fahrgäste wurden auf offener Strecke evakuiert. Es gibt immer noch Verspätungen.

Wegen eines Oberleitungsschadens ist ein ICE der Deutschen Bahn am Silvester-Morgen wenige hundert Meter vor dem Bahnhof in Siegburg bei Bonn liegengeblieben. Alle Züge auf der Schnell-Strecke zwischen Köln und Frankfurt/Main wurden deshalb zunächst umgeleitet und hielten nicht an den Bahnhöfen Siegburg/Bonn, Montabaur und Limburg/Lahn. Am Mittag sagte ein Bahn-Sprecher, dass die Umleitungen nicht mehr nötig seien. „Es gibt nur noch Verspätungen von etwa 15 Minuten. Ansonsten verkehren die Züge auf der Strecke wieder normal.“