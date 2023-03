Crashtest in NRW Kampagne macht auf Gefahren mit Lastenfahrrädern aufmerksam

Eine Vollbremsung, ein lauter Aufprall - dann wird das schwere Lastenfahrrad fast 15 Meter weit durch die Luft geschleudert. Überall liegen Trümmer. Diesmal ist es zum Glück nur ein Crashtest, doch genau solche Vorfahrtsunfälle passieren jeden Tag in den Städten. Und anders als im Crashtest sitzen in der Realität oft kleine Kinder vorn in dem Lastenkorb. „Was einem Kind bei einem solchen Aufprall passieren würde, kann man sich denken“, sagt Jörg Weinrich, Geschäftsführer der Landesverkehrswacht NRW, am Dienstag in Essen.