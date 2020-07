Wegen der Corona-Krise : Keine Preiserhöhung zu Januar 2021 im VRR-Gebiet

Essen Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) verzichtet einem Medienbericht zufolge erstmals seit Jahren auf die übliche Preiserhöhung zu Januar. Grund ist die Corona-Krise.

In Ruhrgebiet und Rheinland sollen Tickets für Bus und Bahn nicht wie sonst üblich ab Januar teurer werden. Das berichtet die „WAZ“ unter Berufung auf Kreise aus den Verkehrsbetrieben. Weil in der Corona-Krise die Fahrgastzahlen so deutlich zurückgegangen sind, will der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) erstmals seit Jahren auf die Preiserhöhung verzichten.