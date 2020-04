Neustart bei VRR und VRS : Viele S-Bahnen fahren ab Montag wieder normal

Eine S-Bahn der Linie S1 in Essen (Archiv). Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Ende März waren die meisten S-Bahnen in NRW auf einen Ein-Stunden-Takt heruntergefahren worden. Die Mobilität vieler Bürger wurde so eingeschränkt. Ab Montag geht es auf vielen Strecken wieder im Normaltakt los. Eine Route wird aber gar nicht befahren.

Ab Montag, 20. April 2020, werden in NRW die Kapazitäten von S-Bahnen und Regionalzügen wieder auf rund 80 Prozent hochgefahren, nachdem sie ab dem 21. März auf 50 Prozent gesenkt worden waren. Das gab das NRW-Verkehrsministerium am Freitag bekannt. Es reagiert damit darauf, dass das öffentliche Leben ab Montag wieder deutlich mehr geöffnet wird. Hier erfahren Sie mehr zu den aktuellen Auswirkungen der Corona-Krise. „Ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Lothar Ebbers vom Fahrgastverband Pro Bahn.