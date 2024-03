Sperrung der Autobahnbrücke über Rhein-Herne-Kanal Weiträumigere Umleitung an A42 im Ruhrgebiet – diese Abschnitte sind betroffen

Autofahrer im Ruhrgebiet müssen sich ab Freitag (22. März 2024) auf eine weiträumigere Umleitung an der Autobahn 42 einstellen. Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes von Montag (18. März 20249 wird die A42 ab Oberhausen-Zentrum in Richtung Dortmund vom 22. März ab 22.00 Uhr bis 28. März 12.00 Uhr gesperrt. Grund ist der Aufbau einer Wiege- und Schrankenanlage für die bestehende Sperrung über den Rhein-Herne-Kanal bei Bottrop. Der Verkehr wird laut Mitteilung weiträumig über die Autobahnen 516 und 2 und dann über Gladbeck und Essen über die Bundesstraße 224 umgeleitet. Die Vollsperrung wegen der maroden Brücke an dieser Stelle war am Wochenende zumindest in Fahrtrichtung Westen für Autos aufgehoben worden.