Bis Ende Juni Berüchtigter Pannen-Blitzer auf der A3 bei Köln wird abgebaut

Der berüchtigte Pannen-Blitzer an der Autobahn 3 bei Köln soll abgebaut werden. Das geht aus einer Mitteilung der Kölner Stadtverwaltung an den Rat hervor. Die Radaranlage am Heumarer Dreieck war bundesweit zu zweifelhafter Berühmtheit gelangt, weil sie 2016 hunderttausende Autofahrer zu Unrecht geblitzt hatte. Durch die Bußgelder hatte die Stadt Köln rund elf Millionen Euro eingenommen.