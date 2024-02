Bahnverkehr in NRW Züge sollen nach wochenlanger Sperrung wieder nach Bochum fahren

Die Sperrung hatte sieben Wochen lang Auswirkungen im Nah- und Fernverkehr in mehreren Ruhrgebiets-Städten. In Bochum hielten seit Anfang Januar keine Fernzüge und nur wenige Regionalzüge. Pendler mussten auf Ersatzbusse umsteigen oder mit den umgeleiteten Zügen etwa bis Herne fahren und dann in die U-Bahn nach Bochum umsteigen. Im Fernverkehr wurden die meisten Züge um Bochum herumgeleitet.