Zwischen Düsseldorf und Duisburg Bahnsperrung trifft Reisende zum Flughafen und ins Rheinland hart

Die Deutsche Bahn schließt die Strecke auf der extrem wichtigen Strecke zwischen Düsseldorf und Duisburg weitgehend bis zum 2. August (Freitag) 21 Uhr, weil am Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg sowieso an einer Brücke gebaut wird. Die sowieso notwendige Streckensperrung wird nun genutzt, um marode Gleise und Weichen sowie andere Teile teilweise bis hin nach Oberhausen auszutauschen. Das Hauptergebnis ist, dass sehr viele Fernzüge zwischen Düsseldorf und dem Ruhrgebiet umgeleitet werden. Am Flughafen Düsseldorf halten keine Fernzüge mehr. „Das ist für Urlaubsreisende schon eine starke Belastung“, sagt Detlev Neuß, Bundesvorsitzender des Fahrgästeverbandes Pro Bahn.