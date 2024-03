Öffentlicher Nahverkehr in NRW Die acht schlimmsten Bahnhöfe im VRR

Am insgesamt schlechtesten schneidet Hochfeld-Süd in Duisburg ab. Wie ist die Aufenthaltsqualität? „Unzureichend“. Wie ist die Barrierefreiheit? „Sehr hoher Handlungsbedarf“, lautet hier die Note. Das Kriterium Fahrgastinformation bekommt ein „verbesserungswürdig“ und somit die zweitschlechteste von vier möglichen Bewertungen. Das gibt der Station in Hochfeld eine unzureichende Gesamtbewertung: „Nicht tolerierbar“.