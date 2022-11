Wegen Baustellen und Krankheitsfällen : Bahn schränkt NRW-Regionalverkehr ein

Gelsenkirchen Neben Baustellen beeinträchtigen nun auch zahlreiche Krankheitsfälle den Bahnverkehr. Wegen der angespannten Personallage kündigt die Deutsche Bahn ab Montag weitere Ausfälle an – diese Linien sind betroffen.

Wegen Bauarbeiten an Gleisen zwischen Dortmund und Bochum müssen Zugreisende und Berufspendler im Ruhrgebiet in der kommenden Woche bereits zahlreiche Zugausfälle und Umleitungen in Kauf nehmen. Nun kündigten die Deutsche Bahn und der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ausgerechnet ab kommenden Montag noch weitere Einschränkungen im Nahverkehr bis Weihnachten an. Grund der Ausfälle von S-Bahn-Zügen und Regionalbahnen seien „hohe Krankenstände“ bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bahn. „Wir haben natürlich erst versucht, es anders zu lösen, also mit Überstunden oder auch Leute aus dem Urlaub zu holen, aber irgendwann war das Ende der Fahnenstange erreicht“, sagt Dirk Pohlmann, DB-Sprecher NRW.