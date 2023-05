Probleme in NRW Signalstörung bei Düsseldorf behoben – Zugverkehr noch beeinträchtigt

Update | Düsseldorf · Wegen der Reparatur an einem gestörten Signal im Raum Düsseldorf war der Bahnverkehr in NRW am Mittwochmorgen massiv gestört. Die Störung ist mittlerweile behoben, dennoch kann es weiter zu Einschränkungen kommen.

10.05.2023, 16:21 Uhr

Der Bahnverkehr in NRW ist am Mittwochmorgen massiv gestört. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Eine Signalstörung im Raum Düsseldorf hat am Mittwochmorgen zu hohen Verspätungen und Teilausfällen im Bahnverkehr im Rheinland geführt. Die Störung sei gegen 7 Uhr aufgetreten und um 8.15 Uhr behoben gewesen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn in NRW der Deutschen Presse-Agentur. Die Signale regelten, wann ein Zug fahren dürfe und wann nicht. Deshalb greife in solchen Fällen ein Sicherheitsmechanismus, damit die Züge auf den betroffenen Strecken nicht weiter fahren. Betroffen waren nach Unternehmensangaben am Mittwochmorgen sowohl der Regional- als auch der Fernverkehr. Nachdem die Störung behoben gewesen sei, habe es am Vormittag noch Verspätungen gegeben. Im Fernverkehr seien Züge auch auf andere Strecken umgeleitet worden. Betroffen von der Signalstörung im Raum Düsseldorf waren laut der Onlinereiseauskunft zuginfo.nrw die pendlerstarken Regionalbahnlinien RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, RE6, RE10, RE11, RE13, RE19, RE44, RE47, RB31, RB39 sowie die S-Bahnlinien S1, S6, S8, S11, S28. Auch gegen Mittag kam es immer noch zu Teilausfällen auf den Strecken. Erst gegen 15:45 Uhr meldete die Deutsche Bahn, dass die Signalstörung behoben sei. Dennoch kann es weiterhin noch zu hohen Verspätungen und Teilausfällen kommen. Zudem hatte am Morgen ein Notarzteinsatz auf der Strecke in Leverkusen-Mitte den Verkehr beeinträchtigt, berichtete die Deutsche Bahn. Die Strecke musste deshalb zwischen 6 und 8.30 Uhr Uhr zwischen Düsseldorf-Benrath und Leverkusen Mitte gesperrt werden.

(top/kag/dpa)