So geht es weiter Nach Warnstreik neue Verhandlungsrunde zu kommunalen Verkehrsbetrieben

In Nordrhein-Westfalen kam am Donnerstag nach einem Warnstreikaufruf von Verdi in rund 30 kommunalen Verkehrsbetreiben der Nahverkehr mit Straßenbahnen, U-Bahnen und Bussen weitgehend zum Erliegen. Nur ein kleiner Teil der Linienbusse konnte in den Streikregionen fahren, die ohnehin von privaten Subunternehmen betrieben werden. Der Warnstreik begann nach Gewerkschaftsangaben planmäßig mit dem Schichtbeginn in der Regel zwischen 3 und 4 Uhr. In den betroffenen kommunalen Verkehrsbetrieben, in denen am Donnerstagabend eine Nachtschicht anstand, sollte diese noch bestreikt werden. Verdi NRW ging aber davon aus, dass dann am Freitagmorgen der Verkehr wieder normal rollt.