Autobahnkreuz Wuppertal Nord Mehrere Vollsperrungen am Wochenende wegen Brückensprengung

Wegen einer Brückensprengung werden im Autobahnkreuz Wuppertal Nord der A1, A43 und A46 am Wochenende mehrere Verbindungen voll gesperrt. Die Sprengung einer alten Brücke solle am Sonntag erfolgen, teilte Autobahn Westfalen mit. Deshalb müsse vor allem mit Blick auf die A43 und A46 in Richtung Wuppertal am Sonntag zwischen 6 und 10 Uhr mit Behinderungen gerechnet werden. Auf der A1 werde der Verkehr am Sonntag zwischen 2 Uhr und 10 Uhr einspurig in beiden Fahrtrichtungen geführt. Dort würden zudem Schilder „Tempo 60“ mit dem Hinweis auf Sprengarbeiten aufgestellt.