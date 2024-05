Autobahnen in NRW ADAC warnt vor Stauchaos am Freitag vor Pfingsten

Vor dem langen Pfingstwochenende warnt der ADAC vor Stauchaos am kommenden Freitag in Nordrhein-Westfalen. „Wir rechnen mit massiven Verkehrsstörungen auf den Autobahnen. Das Zusammentreffen von Berufspendlern und Kurzurlaubern wird wieder zur absoluten Gedulds- und Nervenprobe“, sagt Verkehrsexperte Roman Suthold laut Mitteilung. Die höchste Staugefahr bestehe am Freitag zwischen 14.00 und 19.00 Uhr. Wer am Freitag losfahren wolle, soll auf die Abendstunden ausweichen, rät der ADAC.