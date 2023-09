Uhrzeit am Sonntag steht fest Wann die Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln freigegeben werden soll

Nach wochenlanger Sperrung soll die Bahnstrecke zwischen Köln und Düsseldorf am Sonntagabend wieder freigegeben werden. Ab 21 Uhr sollen dort nach Angaben der Deutschen Bahn wieder Züge des Regional- und Fernverkehrs rollen, die S-Bahnen sollen zum Betriebsstart am Montagmorgen folgen. „An diesem Zeitplan halten wir fest“, bestätigte ein Bahnsprecher am Sonntag unserer Redaktion. Wegen der Baustelle für den Ausbau des Rhein-Ruhr-Express (RRX) zwischen Langenfeld und Leverkusen mussten die Züge seit Ende Juli Umleitungen fahren.