Schleppender Ausbau der Radschnellwege Fahrrad-Club ADFC fordert Neuanlauf für gescheitertes Straßenverkehrsgesetz

Mehr als 38 Millionen Euro will die schwarz-grüne Landesregierung in diesem Jahr in den Bau und Erhalt von Radwegen an Landesstraßen investieren, wie Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. 15,4 Millionen Euro fließen demnach in den Bau neuer Radwege und 23 Millionen Euro in den Erhalt bestehender Trassen.