Ferienende auch in Nordrhein-Westfalen ADAC erwartet zum Wochenende volle Autobahnen in Deutschland

Ein erstes Hoch habe man bereits gesehen - zumindest in Bayern. Rund um den Feiertag Mariä Himmelfahrt waren am Mittwoch und Donnerstag laut Sprecherin viele Menschen auf den Straßen. Am Wochenende könne es vor allem an den „klassischen Urlauberrouten“ vermehrt Verkehr und Stau geben. Im Süden Deutschlands seien das vor allem die A8, aber auch die A7 und die A93 sowie die A5 in Richtung der Schweiz.