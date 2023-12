ADAC rechnet mit viel Verkehr Staugefahr vor Weihnachten in NRW – wann und wo es wohl kritisch wird

Im vorweihnachtlichen Straßenverkehr rechnet der ADAC vor allem am 21. und 22. Dezember in den Nachmittagsstunden mit höherem Aufkommen auf den Autobahnen in NRW. Dann sei zeitgleich mit Berufspendlern, Familienbesuchern und Urlaubern zu rechnen, hieß es am Montag beim ADAC. Chaotische Verhältnisse auf den Autobahnen erwartete der Verband nicht. Ab Mitte dieser Woche starten die ersten Bundesländer in die Weihnachtsferien, darunter neben Nordrhein-Westfalen auch Mecklenburg-Vorpommern, das Saarland, Sachsen-Anhalt, Hamburg und Thüringen.