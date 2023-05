Bahn rechnet mit vielen Problemen Jeder dritte Zug könnte ausfallen – trotz Streikabsage

Trotz des abgesagten Warnstreiks der Gewerkschaft EVG müssen Bahn-Reisende mit Beeinträchtigungen rechnen. Die Deutsche Bahn teilte am Sonntag mit, im Fernverkehr komme es am Abend zu einzelnen Zugausfüllen und am Montag gebe es nur zwei Drittel des üblichen Angebots. „Ab Dienstag werden alle ICE- und IC-Züge wieder wie geplant unterwegs sein.“ Auch im DB-Regionalverkehr werde es Einschränkungen und Zugausfälle geben. Dies dürfte auch für Reisende gelten, die mit Bahn-Konkurrenten unterwegs sein wollten. Denn die EVG stoppte ihren Arbeitskampf vorerst nur bei der Deutschen Bahn und bestreikt andere Bahn-Firmen.