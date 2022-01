Das müssen Pendler beachten : Abellio-Ersatzfahrplan startet größtenteils am 17. Januar

Abellio-Ersatzfahrplan startet größtenteils am 17. Januar

Reisende und Pendler in Nordrhein-Westfalen werden in den kommenden Wochen die Folgen des Marktaustritts des Bahnunternehmens Abellio zu spüren bekommen. Wegen Personalmangels werden weniger Züge als bisher fahren oder die Fahrgäste müssen auf Busse umsteigen. Foto: dpa/Rene Traut

Hagen Reisende und Pendler müssen sich auf Ausfälle und Ersatzbusse in NRW einstellen. Das Bahnunternehmen Abellio verlässt das Bundesland. Das sollten Fahrgäste beachten.

Reisende und Pendler in Nordrhein-Westfalen werden in den kommenden Wochen die Folgen des Marktaustritts des Bahnunternehmens Abellio zu spüren bekommen. Wegen Personalmangels werden weniger Züge als bisher fahren oder Fahrgäste müssen auf Busse umsteigen. Die Verkehrsverbünde des Bundeslandes veröffentlichten am Mittwoch einen „Übergangsfahrplan“, der stufenweise losgeht und bis Ende Februar laufen soll. Dem Plan zufolge fährt der Regionalexpress 49 ab kommendem Montag (10. Januar) nicht mehr, er ist normalerweise zwischen Wuppertal und Wesel unterwegs. Fahrgäste sollen stattdessen S-Bahn-Linien benutzen.