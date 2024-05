Nach Lkw-Unfall A61 in Fahrrichtung Köln gesperrt – Bergungsarbeiten dauern an

Nach Angaben der Polizei verlor der Autofahrer am Donnerstagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem Lkw eines 53 Jahre alten Mannes zusammen. Der Lkw geriet daraufhin in die Mittelplanke. Der Dieseltank des Lkws wurde bei dem Unfall aufgerissen. Rund 600 Liter Treibstoff liefen laut Feuerwehrangaben aus und verteilten sich über die Fahrbahn. Die Autobahn wurde zunächst in beide Richtungen voll gesperrt, um abzusichern, dass weder Treibstoff noch Trümmerteile des Lkws auf die Gegenfahrbahn geraten waren. Durch die Kollision soll die Fahrerkabine des Lkws abgerissen worden sein. Am frühen Freitagmorgen konnte die Polizei einen Fahrstreifen in Fahrtrichtung Koblenz wieder öffnen.