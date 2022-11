Nach Unfall eines Lastwagens A44 zwischen Belgien und Aachen-Brand bis Dienstagnacht gesperrt

Die Autobahn 44 zwischen der belgischen Grenze und der Anschlussstelle Aachen-Brand wird in Fahrtrichtung Köln voraussichtlich noch bis in die Nachtstunden des Dienstags voll gesperrt sein. Das sagte ein Sprecher der Autobahn-Gesellschaft am Abend. Der am Montag dort verunglückte Lastwagen hatte große Mengen Diesel verloren, der ins Erdreich gesickert war. Experten hatten am Morgen festgestellt, dass der kontaminierte Boden und Teile der Böschung unverzüglich abgetragen werden müssten. Die Arbeiten am Erdreich gestalten sich schwierig, so der Sprecher, weil immer wieder Messungen notwendig sind. Zudem steht in der Baustelle ohnehin nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, sodass die Vollsperrung nötig war.